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Экономист Наметкин заявил, что банк может снизить цену выкупа золота за отпечаток пальца

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин в беседе с РИА Новости назвал россиянам причину снижения цены выкупа слитка золота в банке.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин в начале марта подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.
РИА Новости
После реализации подорожавших слитков, находившихся в собственности до трех лет, необходимо заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ).
ФАН
Эксперт напомнил, что после продажи подорожавших слитков россияне должны будут заплатить НДФЛ, если золото находилось в собственности менее трех лет.
РИА Новости

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Экономист Наметкин: Банк может снизить цену выкупа золота за скол или даже отпечаток пальца
Discover2402:37
Экономист Наметкин: отпечаток пальца может снизить цену выкупа золота в банке
ФАН01:41
Раскрыта причина повышения цены за слиток золота
Общественная служба новостей01:31
Экономист Наметкин заявил, что банк может снизить цену выкупа золота за отпечаток пальца
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Экономист Наметкин: банки могут снизить цену при выкупе золота даже из-за отпечатка пальца
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