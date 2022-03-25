Сдавшийся в плен военнослужащий полка специального назначения "Азов" (запрещенная в России организация) Алексей Смыков рассказал об ужасе, который ВСУ испытывает перед российской авиацией, и о том, как он попал в это подразделение, сообщает РИА "Новости".