Будьте в Плюсе

Экономист Николаев призвал россиян не обменивать валюту без необходимости

Однако при принятии решения о покупке валюты нужно учитывать, что в любой момент могут ввести жесткие валютные ограничения.
Московский Комсомолец
Причем приносят чаще доллары, евро гораздо реже.
Московский Комсомолец
Сейчас, по словам сотрудников обменных пунктов, доллары все больше продают, несмотря на невыгодный курс.
Московский Комсомолец
Сейчас курс американской валюты опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года.
Комсомольская правда

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Экономист Николаев призвал россиян не обменивать валюту без необходимости
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У россиян стали скупать доллары в обменниках по грабительскому курсу
Московский Комсомолецвчера в 09:01
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Сдавшийся боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках

Боец украинского националистического батальона, сложивший оружие, рассказал в четверг, 5 мая, о «боевых наркотиках», которые употребляли боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) для подавления страха.
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Конгрессмен Кроу: Киев попросил США дать ракеты против кораблей для деблокирования портов

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