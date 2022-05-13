Lenta.ruЭкономист Николай Переславский объяснил правила хранения денег на вкладеСотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил россиянам правила хранения денег на вкладе.Lenta.ruУже сейчас ставки по вкладам снижаются до 12-13% годовых.ПРАЙМ«То есть при вкладе на три месяца можно получить 13 процентов годовых, но при открытии депозита на год ставка вряд ли будет больше 11,5-12 процента», — сказал Переславский.Lenta.ruС большой долей вероятности Центробанк в ближайшие месяцы продолжит снижать ключевую ставку, что непременно отразится и на ставках по депозитам.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссиянам рассказали, как хранить деньги на вкладеОбщественная служба новостей22:16Эксперт Перславский: вклад в банке лучше открыть сейчас, пока не не снизился процентРИА Новости19:15Эксперт посоветовал открыть вклад в банке в ближайшее времяВечерняя Москва21:08Экономист Николай Переславский объяснил правила хранения денег на вкладеLenta.ru20:59Вклад в банке россиянам посоветовали открыть сейчасТелепорт20:41Россиянам рассказали о правилах хранения денег на вкладеOnline47.ru21:39Экономист Переславский: вклад лучше открыть сейчас - ставки будут снижаться вслед за ставкой ЦБПРАЙМ19:02Показать ещёОценить13Поделиться