Lenta.ruЭкономист Николай Переславский объяснил правила хранения денег на вкладеСотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил россиянам правила хранения денег на вкладе.Lenta.ruУже сейчас ставки по вкладам снижаются до 12-13% годовых.ПРАЙМ"То есть при вкладе на 3 месяца можно получить 13% годовых, но при открытии депозита на год ставка вряд ли будет больше 11,5-12%", — пояснил он.ПРАЙМС большой долей вероятности Центробанк в ближайшие месяцы продолжит снижать ключевую ставку, что непременно отразится и на ставках по депозитам.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАБНАБНВечерняя МоскваПодробнее о событииЭкономист Николай Переславский объяснил правила хранения денег на вкладеLenta.ru20:59Экономист Переславский: вклад лучше открыть сейчас - ставки будут снижаться вслед за ставкой ЦБПРАЙМ19:02Самое цитируемоеФинансист Переславский обозначил лучшее время для открытия вкладаЭкономика сегодня23:33Россиянам рассказали о правилах хранения денег на вкладеOnline47.ru21:39Экономист объяснил правила хранения денег на вкладеАБН23:57Вклад в банке россиянам посоветовали открыть сейчасТелепорт20:41Эксперт Перславский: вклад в банке лучше открыть сейчас, пока не не снизился процентРИА Новости19:15Показать ещёОценить43Поделиться