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Экономист Николай Переславский объяснил правила хранения денег на вкладе

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил россиянам правила хранения денег на вкладе.
Lenta.ru
Уже сейчас ставки по вкладам снижаются до 12-13% годовых.
ПРАЙМ
"То есть при вкладе на 3 месяца можно получить 13% годовых, но при открытии депозита на год ставка вряд ли будет больше 11,5-12%", — пояснил он.
ПРАЙМ
С большой долей вероятности Центробанк в ближайшие месяцы продолжит снижать ключевую ставку, что непременно отразится и на ставках по депозитам.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Николай Переславский объяснил правила хранения денег на вкладе
Lenta.ru20:59
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