Будьте в Плюсе

Экономист Ордов спрогнозировал острую фазу кризиса продолжительностью до полугода

Так заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о надвигающемся экономическом спаде в Европе в беседе с «Лентой.ру» оценил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
Lenta.ru
По мнению Ниинистё, финнам и европейцам придется привыкнуть, что экономическая ситуация перестанет улучшаться с каждым годом, как это было раньше.
Lenta.ru
По его мнению, после Великой депрессии, острая фаза которой длилась около четырех лет, с 1929-го по 1933-й, мир научился справляться с кризисами значительно быстрее.
Lenta.ru
Предопределяющим фактором начала охлаждения экономической активности для развитых стран станет рецессия в США по итогам второго квартала.
Lenta.ru

Интересное

Премьер Израиля Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет» в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции "Рассвет", пишет газета "Едиот Ахронот".
РИА Новости12:13

Sky: Минобороны Великобритании испытывает хроническую проблему подготовки пилотов

Минобороны Великобритании столкнулось с хронической проблемой подготовки пилотов, на решение которой потребуется несколько лет.
ТАСС13:47

Amnesty International выступила в защиту доклада о нарушении Киевом законов войны

Правозащитная организация Amnesty International придерживается выводов своего доклада о нарушении Украиной законов ведения войны и норм международного гуманитарного права.
РБКвчера в 08:48

Немцы посоветовали экс-послу Украины Мельнику убираться после нового заявления о Бандере

Читателей немецкого издания Die Welt возмутило новое интервью экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в котором он вновь упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и заявил, что многие люди "еще не готовы предметно обсуждать его личность".
РИА Новости13:26

В ЛДПР назвали угрозы депутата Журавлева убийством «не нашим методом»

«Эмоциональное» заявление депутата Госдумы от фракции ЛДПР Алексея Журавлева с угрозой убийства немецкого репортера телеканала Bild Бьорна Штритцеля является его «частным мнением» и не совпадает с позицией руководства партии, говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме.
РБК11:26

«Аль-Джазира»: режим прекращения огня сорван из-за требований «Исламского джихада»

Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах.
Lenta.ru13:21

Министр транспорта Ливана Хамия сообщил, что сухогруз с украинским зерном изменил курс

Министр транспорта Ливана Али Хамия сообщил в Twitter, что первый сухогруз с украинским зерном Razoni изменил маршрут и, вероятно, ждет указаний о новом пункте назначения.
Газета.Ru10:49

Президент Зеленский учредил медаль «За оборону Украины» с мечами, напоминающими свастику

Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте.
РИА Новости12:07

Сенатор-республиканец Лорен Бойберт раскритиковала американскую военную помощь Украине

Член палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт раскритиковала предоставление Украине военной помощи.
Lenta.ru13:50

Глава немецкой «АдГ» Вайдель: Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус

Запад совершил ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
РИА Новости14:03