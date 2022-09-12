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Экономист Остапкович объяснил цену газа в Европе ниже $2000 за 1 тысячу кубометров

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал снижение цен на газ в Европе.
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Основной причиной сложности расчёта стоимости газа Остапкевич назвал "политическую составляющую", которая напрямую зависит от политической ситуации в мире.
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Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за 1 тыс. куб. м.
RT на русском
США вместе с союзниками хотят ввести ограничение стоимости российских энергоресурсов с целью сократить доходы РФ.
RT на русском

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Экономист Остапкович проинформировал о причинах снижения цены на газ в Европе ниже $2000
Banki Loans08:04
Экономист Георгий Остапкович объяснил цену газа в Европе ниже $2000 за 1 тысячу кубометров
ИА SM-News07:44
Экономист Остапкович объяснил цену газа в Европе ниже $2000 за 1 тысячу кубометров
RT на русском07:18
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