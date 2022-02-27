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Экономист Остапкович отреагировал на слова Джонсона об отключении России от SWIFT

Экономист Георгий Остапкович в разговоре с журналистами в воскресенье, 27 февраля, прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отключении российских банков от SWIFT.
Аргументы недели
В своем заявлении, которое появилось в распоряжении телеканала NBC, SWIFT указывает, что взаимодействует с европейскими властями и выясняет детали об организациях, в отношении которых применяются новые санкции.
ТК Звезда
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины.
ТК Звезда
В Санкт-Петербурге не будет финала Лиги Чемпионов, Барселона отказалась играть с "Зенитом", дирижёру Валерию Георгиеву отказали от выступления в Нью-Йорке.
Finam.Ru

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Россия сможет «отработать» отключение от SWIFT за полгода — эксперт
ИА Красная Весна03:19
Экономист Остапкович отреагировал на слова Джонсона об отключении России от SWIFT
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Pravda.Ru02:24
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Finam.Ru25 февраля в 10:21

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