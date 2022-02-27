RT на русскомЭкономист Остапкович отреагировал на слова Джонсона об отключении России от SWIFTЭкономист Георгий Остапкович в разговоре с журналистами в воскресенье, 27 февраля, прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отключении российских банков от SWIFT.Аргументы неделиВ своем заявлении, которое появилось в распоряжении телеканала NBC, SWIFT указывает, что взаимодействует с европейскими властями и выясняет детали об организациях, в отношении которых применяются новые санкции.ТК ЗвездаУтром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины.ТК ЗвездаВ Санкт-Петербурге не будет финала Лиги Чемпионов, Барселона отказалась играть с "Зенитом", дирижёру Валерию Георгиеву отказали от выступления в Нью-Йорке.Finam.RuЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомНижегородская ПравдаИА Красная ВеснаТК ЗвездаПодробнее о событииРоссия сможет «отработать» отключение от SWIFT за полгода — экспертИА Красная Весна03:19Экономист Остапкович отреагировал на слова Джонсона об отключении России от SWIFTRT на русском01:44Самое цитируемоеЭкономист заявил, что отключение России от SWIFT не является смертельным ударомТК Звезда02:55Экономист Остапкович заявил, что отключение России от SWIFT не станет «смертельным ударом»Аргументы недели02:26Экономист ответил на слова британского премьер-министра об отключении российских банков от SWIFTНижегородская Правда02:35Экономист Остапкович объяснил, почему SWIFT может не «отключить» РоссиюPravda.Ru02:24Эксперт: Главными для России будут репутационные потери, а не отключение банковFinam.Ru25 февраля в 10:21Показать ещёОценить32Поделиться