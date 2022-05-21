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Экономист Переславский: Китаю и Японии в последние пару лет удалось победить инфляцию

Странами, которым в последние пару лет удалось избежать маховика инфляции, можно назвать Японию и Китай, рассказал агентству "Прайм", сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
РИА Новости
Однако не все страны считают инфляцию безусловным злом.
ПРАЙМ
Там цены на самые важные для населения товары регулируются государством, но предприятиям полагаются субсидии.
News.ru
Больше других страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19%.
News.ru

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Экономист Переславский: в последние пару лет маховика инфляции удалось избежать Японии и Китаю
ПРАЙМ20:03
Экономист Переславский назвал победившие инфляцию страны
Общественная служба новостей20:58
Экономист CMS Institute Переславский заявил о победе Китая и Японии над инфляцией
Lenta.ru20:35
Экономист Переславский: Китаю и Японии в последние пару лет удалось победить инфляцию
РИА Новости20:15
Экономист Переславский отметил успех Китая и Японии в борьбе с инфляцией
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