Lenta.ruЭкономист Переславский допустил 12-процентную инфляцию по итогам 2022 годаВ первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, пишет агентство «Прайм».Lenta.ruНовую волну удорожания товаров можно ждать в феврале, когда в Россию прибудут товары, контракты по которым заключались по новым ценам.РИА НовостиНе стоит забывать об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, росте цен на строительные и ремонтные работы.РИА НовостиЗамедлить инфляцию, по мнению Переславского, можно посредством повышения ключевой ставки, заморозки стоимости определенных товаров и услуг, и заградительных пошлин на импортные товары.Banki LoansЧитать далееСвернутьЧто происходитЧто происходитГЛАС.RUВечерняя МоскваАБНАгротаймЦарьградПодробнее о событииЭкономист предупредил россиян о новом витке инфляции в 2022 годуВечерняя Москва20:37Экономист Переславский не исключил галопирующей инфляции в мире в случае финансового кризисаПРАЙМвчера в 17:01Самое цитируемоеЭксперт сообщил, что в России возможна галопирующая инфляцияМосковский Комсомолецвчера в 17:45Экономист Переславский: в первом квартале 2022 года инфляция будет высокойПРАЙМ20:04Аналитик Переславский допустил возможность в России галопирующей инфляцииNews.ruвчера в 18:23Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииАргументы и Фактывчера в 18:16Эксперт Переславский оценил вероятность галопирующей инфляции в РоссииОбщественная служба новостейвчера в 17:54Эксперт Переслваский: новая волна подорожания товаров в России ожидается в февралеРИА Новости20:15Показать ещёОценить29Поделиться