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Экономист Переславский допустил 12-процентную инфляцию по итогам 2022 года

В первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, пишет агентство «Прайм».
Lenta.ru
Новую волну удорожания товаров можно ждать в феврале, когда в Россию прибудут товары, контракты по которым заключались по новым ценам.
РИА Новости
Не стоит забывать об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, росте цен на строительные и ремонтные работы.
РИА Новости
Замедлить инфляцию, по мнению Переславского, можно посредством повышения ключевой ставки, заморозки стоимости определенных товаров и услуг, и заградительных пошлин на импортные товары.
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