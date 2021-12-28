Будьте в Плюсе

Экономист Переславский допустил 12-процентную инфляцию по итогам 2022 года

В первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, пишет агентство «Прайм».
Lenta.ru
Не стоит забывать об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, росте цен на строительные и ремонтные работы.
РИА Новости
Замедлить инфляцию, по мнению Переславского, можно посредством повышения ключевой ставки, заморозки стоимости определенных товаров и услуг, и заградительных пошлин на импортные товары.
Banki Loans
«Если будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после омикрона, а напряженность между Евросоюзом и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10, и 12 процентов», — подчеркнул специалист.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эксперт Переславский: новая волна подорожания товаров в РФ возможна в феврале
News.ru22:01
Экономист Переславский: в первом квартале 2022 года инфляция будет высокой
ПРАЙМ20:04
Самое цитируемое
Экономист предупредил россиян о новом витке инфляции в 2022 году
Вечерняя Москва20:37
Эксперт Переславский оценил вероятность галопирующей инфляции в России
Общественная служба новостейвчера в 17:54
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
Аргументы и Фактывчера в 18:16
Эксперт Переславский: новая волна подорожания товаров в России ожидается в феврале
РИА Новости20:15
Эксперт сообщил, что в России возможна галопирующая инфляция
Московский Комсомолецвчера в 17:45

Интересное

При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек

По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо).
ТАСС23:41

Бывшие инженеры SpaceX разработали пицце-робота, который готовит 100 пицц в час

Один из бывших топ-менеджеров SpaceX Тед Цизма пригласил профессионального консультанта по приготовлению пиццы Ноэля Брохнера, который и помог компании найти баланс цены и качества продукции робота Stellar Pizza.
RB.RU25 декабря в 07:51

Пресс-секретарь Трампа сотрудничал со спецкомитетом 6 января

Действующий пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Тейлор Будович активно сотрудничал со спецкомитетом, расследующим беспорядки 6 января в Капитолии, сообщает Reuters.
REGNUMвчера в 09:20

Daily Mail заявила, что новогодняя традиция дарить подарки улучшает работу сердца

Сообщается, что предыдущие исследования показали, что дарение подарков действительно улучшает настроение и самооценку, но на этот раз ученых интересовало, как этот процесс влияет на сердце.
FBM.ruвчера в 06:36

Кассовые сборы в кинотеатрах США выросли на более чем 90% в сравнении с 2020 годом

В сравнении с 2020 годом выручка кинотеатров выросла на 91%.
Канобу23:19

Глава экономического департамента МИД Биричевский: США не ограничат конвертацию рубля

РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
РИА Новости21:04

Фондовые индексы в США растут, S&P 500 обновил исторический максимум

Основные американские фондовые индексы в понедельник растут при низком объеме торгов после Рождества, а S&P 500 тем временем обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМвчера в 09:53

Глава МИД Грузии станет послом в США

Напомним, нынешний посол Грузии в США Давид Бакрадзе покинет свой пост в начале января 2021 года в связи с истекшим сроком полномочий.
Вестник Кавказавчера в 07:36