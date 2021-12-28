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Экономист Переславский допустил 12-процентную инфляцию по итогам 2022 года

Можно с уверенностью утверждать, что в первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, рассказал агентству “Прайм
” сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
РИА Новости
Новую волну удорожания товаров можно ждать в феврале, когда в Россию прибудут товары, контракты по которым заключались по новым ценам.
РИА Новости
Не стоит забывать об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, росте цен на строительные и ремонтные работы.
РИА Новости
По словам Переславского, пока что нет объективных причин для того, чтобы инфляция держалась на уровне 4 процентов, как прогнозировал ЦБ.
Lenta.ru

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