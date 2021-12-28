В первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, пишет агентство «Прайм». По словам эксперта, это связано с эффектом низкой базы.В источнике
В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО 12 января, но окончательной и полной договорённости по всем аспектам будущих консультаций пока нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Отец девятилетней Алисы Тепляковой негативно воспринял предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки в МГУ.