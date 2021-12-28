Будьте в Плюсе

Экономист Переславский допустил 12-процентную инфляцию по итогам 2022 года

В первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, пишет агентство «Прайм». По словам эксперта, это связано с эффектом низкой базы.В источнике

Подробнее о событии

Эксперт Переславский: новая волна подорожания товаров в РФ возможна в феврале
News.ru22:01
Экономист Переславский: в первом квартале 2022 года инфляция будет высокой
ПРАЙМ20:04
Самое цитируемое
Экономист предупредил россиян о новом витке инфляции в 2022 году
Вечерняя Москва20:37
Эксперт Переславский: новая волна подорожания товаров в России ожидается в феврале
РИА Новости20:15
Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России
Аргументы и Фактывчера в 18:16
Эксперт Переславский оценил вероятность галопирующей инфляции в России
Общественная служба новостейвчера в 17:54
Эксперт сообщил, что в России возможна галопирующая инфляция
Московский Комсомолецвчера в 17:45

Интересное

Вдовец Фирсов отказался от наследства Легкоступовой в пользу ее детей

Яхтсмен решил передать завещанные средства детям и матери знаменитости.
ФАН18:47

Россиянам рассказали о новых правилах выплаты пенсий с января 2022 года

В январе 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru00:31

Замглавы МИД Рябков: переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января

В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО 12 января, но окончательной и полной договорённости по всем аспектам будущих консультаций пока нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости01:01

Глава ЛДПР Жириновский предложил включить 15 дней новогодних каникул в отпуска граждан

Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт.
РИА Новости19:51

«Известия» сообщили об очереди из тысячи фур на границе Китая с Россией

Очередь более чем из тысячи грузовиков образовалась на российско-китайской границе из-за закрытия с 3 декабря четырех из пяти пропускных пунктов.
РБК20:26

ГосТВ Сирии сообщило об израильских авиаударах в районе порта Латакия

По его данным, удары были нанесены в ночь на вторник со стороны Средиземного моря, "нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии".
Российская газета22:40

«Ъ»: капитанов ВМФ арестовали за хищения на 700 млн рублей при перевооружении кораблей

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал новых фигурантов уголовного дела о хищении 700 миллионов рублей при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.
Lenta.ru00:53

Глава экономического департамента МИД Биричевский: США не ограничат конвертацию рубля

РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
РИА Новости21:04

Новая модель Mercedes: не грузовик, а парад технологий!

Разработчики бросили все усилия на интеграцию перспективных технологий, сохраняющих чистый воздух.
За рулем00:00

Отец Алисы Тепляковой раскритиковал предложение приостановить обучение девочки в МГУ

Отец девятилетней Алисы Тепляковой негативно воспринял предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки в МГУ.
RT на русском23:26