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Экономист Переславский: из-за укрепления рубля цены на смартфоны начали падать

Цены на большинство товаров сейчас выше, чем в начале февраля, однако стоимость некоторых позиций упала, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
РЕН ТВ
Премия к ценам от начала февраля на большинство товарных групп сейчас не более 20-25%, что в целом укладывается в рамки инфляции.
ПРАЙМ
Среди таковых эксперт выделяет автозапчасти, строительную технику и отделочные материалы, некоторые лекарства, ряд комплектующих для компьютеров, сетевое оборудование.
ПРАЙМ
Дальнейшее снижение цен зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт — если товары будут ввозить по “серым” схемам, дисконт к текущим ценам может составить до 30 процентов.
РИА Новости

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