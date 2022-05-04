РИА НовостиЭкономист Переславский: из-за укрепления рубля цены на смартфоны начали падатьЦены на большинство товаров сейчас выше, чем в начале февраля, однако стоимость некоторых позиций упала, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.РЕН ТВПремия к ценам от начала февраля на большинство товарных групп сейчас не более 20-25%, что в целом укладывается в рамки инфляции.ПРАЙМСреди таковых эксперт выделяет автозапчасти, строительную технику и отделочные материалы, некоторые лекарства, ряд комплектующих для компьютеров, сетевое оборудование.ПРАЙМДальнейшее снижение цен зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт — если товары будут ввозить по “серым” схемам, дисконт к текущим ценам может составить до 30 процентов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСмартфоны могут подешеветь вслед за долларом на 30%: Прогнозы экономистаВятка-На-Сети18:50Экономист Переславский назвал товары, которые подешевеют вслед за долларомОбщественная служба новостей18:41Экономист рассказал, какие товары станут дешевле вслед за долларомРЕН ТВ18:34Экономист Переславский: из-за укрепления рубля цены на смартфоны начали падатьРИА Новости18:15Экономист Переславский: бытовая техника и электроника подешевеют, когда отладят параллельный импортПРАЙМ18:01Показать ещёОценить8Поделиться