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Экономист Переславский: новые субсидии на оплату ЖКХ вызовут рост тарифов на 20 процентов

Цены на жилищно-коммунальные услуги в России могут подорожать на 10-20%.
URA.Ru
Глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин объяснил, что цены на ЖКХ повышают из-за недостатка средств в отрасли, пишет «Царьград».
URA.Ru
Повышение тарифов будет компенсировано нуждающимся россиянам.
URA.Ru
Ели человек проживает в муниципальном жилье, то капитальный ремонт должны оплачивать местные органы власти.
Freepressa.ru

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Экономист Переславский: новые субсидии на оплату ЖКХ вызовут рост тарифов на 20 процентов
Lenta.ru13:12
Аналитик предупредил россиян о росте тарифов по ЖКХ на 20%
URA.Ru11:47
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