Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки сообщили, что 18 сентября зонд InSight зафиксировал третье мощное марсотрясение за последние несколько месяцев.
Невский сыграл в «Нападении на Рио Браво» реально существовавшего исторического персонажа - полковника Лейб-Гвардии Российской Империи Ивана Турчанинова, который переехал в 1856 году в Северную Америку и позднее стал одним из героев Гражданской войны в США.
Власти Нагорного Карабаха готовы всемерно укреплять государственность республики и исключают какой-либо статус в составе Азербайджана, заявили в МИД Нагорного Карабаха 27 сентября в обращении по поводу первой годовщины начала 44-дневной войны.