Первый постер вестерна Александра Невского «Нападение на Рио Браво»

Невский сыграл в «Нападении на Рио Браво» реально существовавшего исторического персонажа - полковника Лейб-Гвардии Российской Империи Ивана Турчанинова, который переехал в 1856 году в Северную Америку и позднее стал одним из героев Гражданской войны в США.