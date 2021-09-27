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Экономист Переславский: новые субсидии на оплату ЖКХ вызовут рост тарифов на 20 процентов

Расширение перечня получателей поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) спровоцирует рост тарифов для остальных россиян.
Lenta.ru
Цены на жилищно-коммунальные услуги в России могут подорожать на 10-20%.
URA.Ru
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости компенсировать траты на ЖКХ малоимущим россиянам.
Телеканал 360°
Экономист-аналитик добавил, что многих людей вряд ли устроит рост сумм в платежках, если качество воды из водопровода не поменяется в лучшую сторону, а число аварий на теплотрассах не сократится.
Lenta.ru

С чего всё началось

Власть посулила россиянам резкий рост платежек ЖКХ
Марат Хуснуллин поручил расширить круг получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ.
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Подробнее о событии

Экономист Переславский: новые субсидии на оплату ЖКХ вызовут рост тарифов на 20 процентов
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ до 20%
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Цены на ЖКУ в России могут вырасти на 20%
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