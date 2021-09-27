Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки сообщили, что 18 сентября зонд InSight зафиксировал третье мощное марсотрясение за последние несколько месяцев.
Астрономы использовали широкоугольную камеру Wide Field Camera 3. Этот космический объект также известен как ESO 520-21 или Palomar 6. Это шаровое скопление в созвездии Змееносца, которое принадлежит ореолу галактики Млечный Путь.
Глава AMD Лиза Су стала одним из советников президента США Джо Байдена по науке и технологиям Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в минувшую пятницу присоединилась к ограниченному списку личностей, чей вклад в полупроводниковую промышленность был признан достаточно значимым, чтобы отметить его престижной медалью Роберта Н. Нойса.