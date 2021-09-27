В США сделали снимок Луны с самым высоким разрешением для наземных телескопов

На фотографии виден кратер Тихо, и хотя снимок был сделан с расстояния в сотни тысяч километров, возникает ощущение, что вы будто летите прямо над поверхностью спутника.