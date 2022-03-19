Российские военные авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Делятин в Ивано-Франковской области.
Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов заявил, что приостановившие деятельность в России иностранные компании, скорее всего, начнут возвращаться в страну к лету.