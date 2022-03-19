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Экономист Переславский призвал отказаться от спекулятивных инвестиций в недвижимость

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что существует два направления — сделки с жилой и коммерческой недвижимостью.
Lenta.ru
Этого лучше не делать, поскольку цены «что на жилье, что на коммерцию постепенно начинают снижаться».
Lenta.ru
Экономист предупредил россиян об опасных сделок с недвижимостью и призвал отказаться от подобных инвестиций.
Lenta.ru
Например, жилая недвижимость снижается в цене из-за отсутствия спроса на ипотеку.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Экономист напомнил об опасности спекуляций с недвижимостью
Ореанда-Новости01:49
Жителям России рассказали об опасных сделках с недвижимостью
Gazeta.SPb01:15
Экономист Переславский предостерег россиян от спекулятивных инвестиций в недвижимость
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Россиян предупредили об опасности в сделках с недвижимостью
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Экономист Переславский призвал отказаться от спекулятивных инвестиций в недвижимость
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Экономист Переславский: спекуляции с жильем сейчас опасны, в перспективе интересны офисы и склады
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