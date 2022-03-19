Lenta.ruЭкономист Переславский призвал отказаться от спекулятивных инвестиций в недвижимостьСотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что существует два направления — сделки с жилой и коммерческой недвижимостью.Lenta.ruЭтого лучше не делать, поскольку цены «что на жилье, что на коммерцию постепенно начинают снижаться».Lenta.ruЭкономист предупредил россиян об опасных сделок с недвижимостью и призвал отказаться от подобных инвестиций.Lenta.ruНапример, жилая недвижимость снижается в цене из-за отсутствия спроса на ипотеку.РЕН ТВЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняРЕН ТВGazeta.SPbПодробнее о событииЭкономист напомнил об опасности спекуляций с недвижимостьюОреанда-Новости01:49Жителям России рассказали об опасных сделках с недвижимостьюGazeta.SPb01:15Экономист Переславский предостерег россиян от спекулятивных инвестиций в недвижимостьЭкономика сегодня00:46Россиян предупредили об опасности в сделках с недвижимостьюРЕН ТВ23:42Экономист Переславский призвал отказаться от спекулятивных инвестиций в недвижимостьLenta.ru23:18Экономист Переславский: спекуляции с жильем сейчас опасны, в перспективе интересны офисы и складыПРАЙМ21:04Показать ещёОценить19Поделиться