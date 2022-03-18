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Экономист Переславский: сахар вернется на полки магазинов, когда прекратится ажиотаж

Россияне традиционно скупают стратегические продукты питания, и сахар не исключение.
РИА Новости
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что сейчас в России нет причин для массовой покупки сахара.
Lenta.ru
"Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично — килограмм доходит до 80 — 85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет", — подчеркнул эксперт.
ПРАЙМ
По мнению Переславского, сейчас существуют проблемы импортом сахара из-за рубежа.
Lenta.ru

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Экономист Переславский: сахар появится в магазинах после прекращения ажиотажа
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