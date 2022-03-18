"Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично — килограмм доходит до 80 — 85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет", — подчеркнул эксперт.
Российские военные авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Делятин в Ивано-Франковской области.
Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов заявил, что приостановившие деятельность в России иностранные компании, скорее всего, начнут возвращаться в страну к лету.