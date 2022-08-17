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Экономист Переславский заявил о способе зарабатывать на банковской карте через кешбэк

Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев способствуют заработку или экономии средств.
РИА Новости
Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, в беседе с агентством «Прайм
» рассказал о том, как именно можно заработать на банковской карте.
Центральная Служба Новостей
Самые простые способы зарабатывать на картах — начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.
ПРАЙМ
Также пользователи могут получить кешбэк до 40 процентов за определенные покупки и услуги, баллы по программе лояльности, которыми можно оплачивать товары установленных брендов.
РИА Новости

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