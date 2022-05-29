Он прогнозирует возобновление укрепления рубля под влиянием сальдо торгового баланса, высокие цены на энергоносители обеспечат большую валютную выручку при минимальной вероятности оттока капитала из России.
"Нормализация инфляции наверняка окажется временной, поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после мартовского подорожания", - заключил Петроневич.
Самые богатые американцы Илон Маск (Tesla, SpaceX), Джефф Безос (Amazon) и Билл Гейтс (Microsoft) понесли убытки в размере $115 млрд за последние пять месяцев, следует из индекса миллиардеров Bloomberg.
Вооруженные силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, которые должны были стать главной проблемой при проведении спецоперации, заявил в интервью RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.