РИА НовостиЭкономист Петроневич спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгода“Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года”, - отметил эксперт.РИА НовостиТрадиционное снижение импорта обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта.РИА НовостиОбъемы экспорта нефти и газа, как ожидается, будут только возрастать.РИА НовостиЕвро — с высокой вероятностью — выступит аутсайдером по отношению к доллару и рублю.ПРАЙМЧитать далееСвернутьАлтапрессАлтапрессГазета.RuКомсомольская правдаТелеканал 360°Пятый каналИзвестияВечерняя МоскваИА Красная ВеснаОбщественная служба новостейNord-NewsПодробнее о событииПетроневич оценил перспективы основных валют этой зимойBanki Loans03:35Экономист Петроневич: в ближайшие полгода доллар сохранит сильные позицииПРАЙМ19:03Самое цитируемоеВ течение полугода доллар сохранит сильные позиции: мнениеЭксперт Северо-Запад18 ноября в 07:18Максим Петроневич: рубль сохранит свою позицию текущей зимойТелеканал 360°19:55Экономист Петроневич спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгодаРИА Новости19:18Аналитик Петроневич спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгодаLenta.ru23:42Банк «Открытие»: в течение полугода доллар сохранит сильные позицииNord-News18 ноября в 06:25Показать ещёОценить87Поделиться