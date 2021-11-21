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Экономист Петроневич спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгода

“Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года”, - отметил эксперт.
РИА Новости
Традиционное снижение импорта обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта.
РИА Новости
Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, будут только возрастать.
РИА Новости
Евро — с высокой вероятностью — выступит аутсайдером по отношению к доллару и рублю.
ПРАЙМ

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