ИзвестияЭкономист Петроневич заявил о возможном укреплении курса рубля к летуЭкономист Максим Петроневич в интервью агентству «Прайм» дал прогноз относительно судьбы российской валюты на ближайшие полгода.Lenta.ruБлиже к лету, если геополитические риски значительно ослабнут, рубль может вернуться к 71-72 за доллар.РИА НовостиЧасть экспертов выступают за то, что рубль продолжит падение, дойдя до отметки в 80, а то и 90 рублей за доллар.ПРАЙМ"Рубль ослаб в январе по двум главным причинам", — пояснил "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЯмал-МедиаОбщественная служба новостейФАНГазета.RuЭкономика сегодняПодробнее о событии70 или 100. Что готовят рублю и когда ждать переломаПРАЙМ20:41Экономист рассказал, что будет с рублем к летуПРАЙМ17:01Самое цитируемоеРубль может укрепиться до 71 единицы за доллар к летуФАН01:20Экономист Петроневич: ослабление рисков геополитики вернёт рубль по 71 за доллар к летуNews.ru23:55Экономист Петроневич спрогнозировал укрепление рубля к летуLenta.ru22:50Экономист Петроневич заявил о возможном укреплении курса рубля к летуИзвестия01:51Экономист Петроневич: рубль сможет укрепиться только к летуЯмал-Медиа20:37Эксперт Петроневич: рубль вернется к 71 за доллар к лету при ослаблении рисков геополитикиРИА Новости17:11Показать ещёОценить81Поделиться