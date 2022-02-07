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Экономист Петроневич заявил о возможном укреплении курса рубля к лету

Экономист Максим Петроневич в интервью агентству «Прайм
» дал прогноз относительно судьбы российской валюты на ближайшие полгода.
Lenta.ru
Ближе к лету, если геополитические риски значительно ослабнут, рубль может вернуться к 71-72 за доллар.
РИА Новости
Часть экспертов выступают за то, что рубль продолжит падение, дойдя до отметки в 80, а то и 90 рублей за доллар.
ПРАЙМ
"Рубль ослаб в январе по двум главным причинам", — пояснил "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.
ПРАЙМ

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