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Экономист Петровская: выдача пособий богатым связана с недостаточной проверкой доходов

Экономист объяснила выплату пособий богатым россиянам, чей доход достаточен для комфортного существования, несовершенством отечественной системы проверки доходов.
ФедералПресс
Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская объяснила, почему богатые получают государственное пособие.
Комсомольская правда
"Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода", — считает Петровская.
ПРАЙМ
Заключение МСЭ выдавалось на основании документов, представленных медицинскими учреждениями.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Петровская связала получение пособий богатыми недостаточно хорошей проверкой доходов
Комсомольская правда00:51
Эксперт Петровская: пособия платят не тем, кому нужно, поскольку в РФ трудно проверить доходы
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Экономист Петровская: выдача пособий богатым связана с недостаточной проверкой доходов
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