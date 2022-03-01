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Экономист Покатович назвал низкой вероятность дефолта в России

Первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович заявил, что вероятность дефолта по государственному долгу в России сейчас крайне низкая.
АБН
«Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8 процента ВВП)», — отметил он.
Lenta.ru
Согласно последним данные о географической структуре золотовалютных резервов, 48,6% были размещенных на территории Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канады, указал эксперт.
РИА Новости
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2022 года составил 13,6 триллиона рублей (10,2 процента ВВП).
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экономист Покатович назвал низкой вероятность дефолта в России
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