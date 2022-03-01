Lenta.ruЭкономист Покатович назвал низкой вероятность дефолта в РоссииПервый вице-президент ЦСР Глеб Покатович заявил, что вероятность дефолта по государственному долгу в России сейчас крайне низкая.АБН«Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8 процента ВВП)», — отметил он.Lenta.ruСогласно последним данные о географической структуре золотовалютных резервов, 48,6% были размещенных на территории Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канады, указал эксперт.РИА НовостиОбъем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2022 года составил 13,6 триллиона рублей (10,2 процента ВВП).Lenta.ruЧитать далееСвернутьVSE42.RUVSE42.RUDeita.ruАлтапрессТелеканал 360°Live24АБНЦарьградYakutsk.ruФАНПодробнее о событииЭкономист Покатович назвал низкой вероятность дефолта в РоссииФАН23:27Эксперт Покатович оценил вероятность дефолта по госдолгу России как крайне низкуюРИА Новости18:11Самое цитируемоеПервый вице-президент ЦСР Покатович оценил вероятность дефолта России как крайне низкуюПРАЙМ18:02Первый вице-президент ЦСР Покатович назвал крайне низкой вероятность дефолта в РоссииТелеканал 360°20:41Стоит ли ждать дефолта? Эксперт подсчитал все деньги РоссииЦарьград19:56Экономист Покатович назвал низкой вероятность дефолта в РоссииLenta.ru19:01Россия достаточно богата, чтобы избежать дефолта — экспертИА Красная Весна18:46Эксперт Покатович оценил вероятность дефолта по госдолгу России как крайне низкуюNews.ru20:41Показать ещёОценить214Поделиться