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Экономист Покатович назвал низкой вероятность дефолта в России

Первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович рассказал о рисках дефолта в России.
VSE42.RU
Согласно последним данные о географической структуре золотовалютных резервов, 48,6% были размещенных на территории Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канады, указал эксперт.
РИА Новости
«Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8 процента ВВП)», — отметил он.
Lenta.ru
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2022 года составил 13,6 триллиона рублей (10,2 процента ВВП).
Lenta.ru

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