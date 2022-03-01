Lenta.ruЭкономист Покатович назвал низкой вероятность дефолта в РоссииЗолотовалютные резервы России размещены во Франции, в Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канаде.Lenta.ru«Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8 процента ВВП)», — отметил он.Lenta.ruПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.РИА НовостиВ минувшие выходные страны Запада инициировали новые жесткие санкции в отношении России.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ЦарьградПодробнее о событииЭксперт Покатович оценил вероятность дефолта по госдолгу России как крайне низкуюNews.ru20:41Эксперт Покатович оценил вероятность дефолта по госдолгу России как крайне низкуюРИА Новости18:11Самое цитируемоеПервый вице-президент ЦСР Покатович назвал крайне низкой вероятность дефолта в РоссииТелеканал 360°20:41Россиянам раскрыли вероятность дефолта в РоссииОбщественная служба новостей18:44Экономист Покатович назвал низкой вероятность дефолта в РоссииLenta.ru19:01Россия достаточно богата, чтобы избежать дефолта — экспертИА Красная Весна18:46Стоит ли ждать дефолта? Эксперт подсчитал все деньги РоссииЦарьград19:56Первый вице-президент ЦСР Покатович оценил вероятность дефолта России как крайне низкуюПРАЙМ18:02Показать ещёОценить22Поделиться