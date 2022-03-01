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Экономист Покатович назвал низкой вероятность дефолта в России

Золотовалютные резервы России размещены во Франции, в Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канаде.
Lenta.ru
«Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8 процента ВВП)», — отметил он.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
РИА Новости
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые жесткие санкции в отношении России.
РИА Новости

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Эксперт Покатович оценил вероятность дефолта по госдолгу России как крайне низкую
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Эксперт Покатович оценил вероятность дефолта по госдолгу России как крайне низкую
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