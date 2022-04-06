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Экономист Потавин предупредил, что юань не является свободно конвертируемой валютой

Сейчас юань имеет преимущество перед долларом и евро за счёт отсутствия комиссии в 12% при покупке, подчеркнул спикер.
ПРАЙМ
Хранить юани можно на депозите или брокерском счете - в каждом случае есть свои особенности.
РИА Новости
Надо понимать, что юань не является свободно конвертируемой валютой, т.к. в Китае действуют ограничения на валютные операции, включая обмен и вывод валюты за рубеж.
ПРАЙМ
В настоящий момент Шанхайская фондовая биржа включена ЦБ РФ в список крупнейших индексов, бумаги из состава которых могут покупать российские частные неквалифицированные инвесторы без ограничений, доступ к ним получить достаточно сложно.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик Потавин: вложения в юань выгодны, но нужно помнить об ограничениях Банка Китая
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Экономист Потавин предупредил, что юань не является свободно конвертируемой валютой
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