РИА НовостиЭкономист Потавин предупредил, что юань не является свободно конвертируемой валютойАналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал об особенностях инвестиций в китайские юани.RT на русскомСейчас юань имеет преимущество перед долларом и евро за счёт отсутствия комиссии в 12% при покупке, подчеркнул спикер.ПРАЙМНадо понимать, что юань не является свободно конвертируемой валютой, т.к. в Китае действуют ограничения на валютные операции, включая обмен и вывод валюты за рубеж.ПРАЙМВыгодно даже просто держать деньги в юане — курс китайской валюты за последние годы активно рос по отношению к рублю: в 2014 году курс CNY/RUB составлял 5,6 рублей, в 2017 г. — 9,0 рублей, а сейчас — 13,3 рублей.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГазета.RuВечерняя МоскваПодробнее о событииЭкономист Потавин привел плюсы и минусы вложений в юаньЭкономика сегодня20:20Аналитик Потавин: вложения в юань выгодны, но нужно помнить об ограничениях Банка КитаяПРАЙМ18:01Самое цитируемоеФинансист Потавин предупредил россиян о рисках вложений в юаньФАН20:00Экономист Потавин: китайский юань менее ликвиден и более волатилен, чем доллар и евроLenta.ru19:07Аналитик Потавин рассказал об особенностях инвестиций в юаньRT на русском18:41Экономист Потавин предупредил, что юань не является свободно конвертируемой валютойРИА Новости18:16Экономист Потавин предупредил, что юань не является свободно конвертируемой валютойГазета.Ru19:52Показать ещёОценить20Поделиться