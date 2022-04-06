Выгодно даже просто держать деньги в юане — курс китайской валюты за последние годы активно рос по отношению к рублю: в 2014 году курс CNY/RUB составлял 5,6 рублей, в 2017 г. — 9,0 рублей, а сейчас — 13,3 рублей.