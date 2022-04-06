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Экономист Потавин предупредил, что юань не является свободно конвертируемой валютой

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал об особенностях инвестиций в китайские юани.
RT на русском
Сейчас юань имеет преимущество перед долларом и евро за счёт отсутствия комиссии в 12% при покупке, подчеркнул спикер.
ПРАЙМ
Надо понимать, что юань не является свободно конвертируемой валютой, т.к. в Китае действуют ограничения на валютные операции, включая обмен и вывод валюты за рубеж.
ПРАЙМ
Выгодно даже просто держать деньги в юане — курс китайской валюты за последние годы активно рос по отношению к рублю: в 2014 году курс CNY/RUB составлял 5,6 рублей, в 2017 г. — 9,0 рублей, а сейчас — 13,3 рублей.
ПРАЙМ

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