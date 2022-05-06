Будьте в Плюсе

Экономист Прокудин предсказал баланс экспорта и импорта в РФ при 53 рублях за доллар

Для баланса экспорта и импорта в России курс доллара должен быть на уровне 53 рублей или ниже.
Газета.Ru
Ограничения повлияли на сокращение импорта.
ФАН
В результате, говорит Прокудин, спрос на валюту, который обеспечивался выплатами доходов на капитал и переводами самих капиталов за рубеж, а также покупками со стороны Банка России (включая ФНБ), почти полностью исчез.
РИА Новости
В конце февраля доллар достигал отметки 109 рублей.
URA.Ru

Подробнее о событии

Прокудин заявил, что доллар в текущих условиях не должен стоить ниже 53 рублей
Solenka.info01:16
Эксперт Прокудин: при долларе ниже 53 рублей будет баланс российского экспорта и импорта
РИА Новости00:00
Самое цитируемое
Эксперт Прокудин оценил влияние стоимости доллара на баланс экспорта и импорта в РФ
ФАН02:36
Экономист Прокудин: баланс экспорта и импорта в РФ возможен при долларе ниже 53 рублей
Экономика сегодня01:24
Экономист Прокудин предсказал баланс экспорта и импорта в РФ при 53 рублях за доллар
Газета.Ru06:00
Экономист назвал идеальный для России курс доллара
URA.Ru01:06
Прокудин: доллар в текущих условиях не должен стоить менее 53 рублей
Единый банк00:51
Экономист: доллар в текущих условиях должен стоить ниже 53 рублей для баланса экспорта и импорта
ПРАЙМ23:57

Интересное

Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцев

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что эмбарго на российскую нефть могут ввести в течение девяти месяцев.
Коммерсантъ03:44

Президент Украины Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства страны

Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины, сообщил в пятницу спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
РИА Новости07:47

Следствие требует заочного ареста журналиста Невзорова за слова о ВС РФ

Следствие требует заочного ареста внесенного в реестр СМИ-иноагентов журналиста Александра Невзорова за публикацию дезинформации о Вооруженных силах (ВС) РФ.
Известия07:34

Google Play запретил разработчикам загружать платные приложения в России

Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play, сообщается в блоге сервиса.
РБК08:05

Baza опубликовала видео с захваченными в Мариуполе украинскими военными

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченные при попытке прорыва с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Lenta.ru07:41

МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие во время операции на Украине

Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
РИА Новости05:19

Депутат Бессараб допустила, что индексация пенсий пройдет во втором квартале 2022 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 20 апреля предложения по индексации социальных выплат, пенсий и пособий, поэтому решение по этому вопросу может быть принято и реализовано в течение второго квартала 2022 года, предположила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Lenta.ru03:58

Пресс-секретарь Песков опроверг слова Лукашенко о затянувшейся спецоперации на Украине

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине.
Lenta.ru06:14

Генсек ООН Гутерреш заявил об эвакуации из Мариуполя около 500 человек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что с территории завода «Азовсталь» и прилегающих территорий в Мариуполе были эвакуированы около 500 человек.
RT на русском07:08

Spiegel удалил с сайта видео с рассказом эвакуированных с «Азовстали» из-за несоответствий

Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта материал с рассказом эвакуированной с помощью российских военных с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе гражданки Украины Натальи Усмановой из-за «несоответствий».
Lenta.ru06:59