Экономика
Бел.РуУвеличение экспорта может привести к дефициту продукции АПК в России
Дисбаланс между низкими темпами производства и высокими требованиями по экспорту и импортозамещению грозит не только провалом поставленных задач, но также может поставить под удар удовлетворение внутренних потребностей страны в продукции АПК.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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Экономика
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже.
Политика
Венгрии предложили присоединиться к «Турецкому потоку»
Россия предложила Венгрии присоединиться к газопроводу "Турецкий поток".
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу "Игра престолов" британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года.
Армия и оружие
Турция опровергла информацию о закупках российских истребителей Су-35
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите
Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
Четверо рыбаков отправились на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморья еще в субботу и не вернулись, на поиски отправлена группа спасателей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Экономика
Бюджетникам Липецкой области повысят зарплату в 2020 году
В Липецкой области в 2020 году ожидается рост заработной платы среди работников бюджетной сферы.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина около 1,1 миллиарда рублей в пользу других акционеров компании.
Армия и оружие