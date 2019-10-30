Экономика

Бел.РуБел.РуУвеличение экспорта может привести к дефициту продукции АПК в России

Дисбаланс между низкими темпами производства и высокими требованиями по экспорту и импортозамещению грозит не только провалом поставленных задач, но также может поставить под удар удовлетворение внутренних потребностей страны в продукции АПК.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

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Экономика

Акции «Газпрома» обновили исторический максимум

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Венгрии предложили присоединиться к «Турецкому потоку»

Россия предложила Венгрии присоединиться к газопроводу "Турецкий поток".
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
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В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»

Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу "Игра престолов" британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года.
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Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите

Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.
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Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

Четверо рыбаков отправились на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморья еще в субботу и не вернулись, на поиски отправлена группа спасателей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
РИА Новости 27 октября в 21:17
Общество

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Газета.Ru 07:36
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 13:30
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СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
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Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Политика

Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК 19:30
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
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Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

REGNUM 19:09
Происшествия

Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

Известия 18:43
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Происшествия

В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок

"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости вчера в 09:30
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

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Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
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Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
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Экономика

Бюджетникам Липецкой области повысят зарплату в 2020 году

В Липецкой области в 2020 году ожидается рост заработной платы среди работников бюджетной сферы.
Известия вчера в 10:08
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Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
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Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина около 1,1 миллиарда рублей в пользу других акционеров компании.
Lenta.ru вчера в 08:25
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

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