К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.

с чего всё началось

Дисбаланс между низкими темпами производства и высокими требованиями по экспорту и импортозамещению грозит не только провалом поставленных задач, но также может поставить под удар удовлетворение внутренних потребностей страны в продукции АПК.

Увеличение экспорта может привести к дефициту продукции АПК в России

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