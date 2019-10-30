Экономика

РБКРБКЭкономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

Россия не планирует сокращать внутреннее потребление продовольствия, чтобы выполнить цели по росту экспорта и импортозамещению, говорится в поступившем РБК комментарии главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктора экономических наук Василия Узуна.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

РБК14:20

Эксперт оценил значение сельского хозяйства для других производств в России

RT на русском11:44

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

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Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

Московский Комсомолец03:00

Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Национальная служба новостей03:11

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Газета.Ru06:44

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10
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Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК 12:23
Общество

Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых

Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Кино

Появились первые отзывы критиков о сериале «Видеть» с Джейсоном Момоа

Результатом совместной работы режиссера Френсиса Лоуренса, известного по трилогии «Голодные игры», и Джейсона Момоа, который является любимцем публики благодаря фильму «Аквамен», должно было стать шоу, способное затмить «Игру престолов», но критики не оценили сериал «Видеть».
ГЛАС.RU 06:35
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Общество

Новак отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»

Россия удовлетворена выдачей Данией разрешения на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 13:50
Единоборства

Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU 02:37
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Армия и оружие

Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»

В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Экономика

Шампанское может подешеветь к Новому году на 30%

Поскольку снижение цен на шампанское перед Новым годом является сезонным явлением, эксперты прогнозируют, что в этом году игристые вина традиционно подешевеют примерно на 30%.
Ридус 14:54
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Футбол

«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Кино

Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел

Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:10
Футбол

Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Горобзор.ру 14:08
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
News.ru 28 октября в 10:07
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

ТАСС 09:19
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Общество

В немецком городе запретили название «донер-кебаб»

Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.
Известия 10:23
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма вчера в 16:06
Происшествия

Московский ученик открыл стрельбу в школе

Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять, сообщает Telergam-канал «112».
Lenta.ru 05:20
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей вчера в 15:01
Общество

Генпрокуратура придумала способ вернуть сбежавших бизнесменов в Россию

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в Россию.
Gazeta.SPb 04:33
Финансы

ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Российская газета 14:27
Спорт

Антон Бабиков: «Не должен даже ставиться такой выбор: ехать или не ехать тебе на Олимпиаду»

Победитель общего зачета Кубка IBU прошлого сезона Антон Бабиков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что что не хотел бы больше выступать в нейтральном статусе на Олимпиадах, как это было в Пхенчхане-2018.
Спорт-Экспресс 09:13
Происшествия

Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе

Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года.
Lenta.ru 13:51
Хоккей

Свечников рассказал о своем суперголе в НХЛ

Известия 14:13
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