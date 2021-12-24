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Экономист РЭУ Ордов заявил об индексации пенсий в России на 10 процентов в 2022 году

Ордов раскрыл подробности об увеличении пенсий в 2022 году.
Lenta.ru
Экономист, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Константин Ордов заявил об индексации пенсий в РФ на 10% в следующем году.
Газета.Ru
Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист российского издания отметил, что индексация пенсий в 2022 году должна составить 5,9%, хотя уровень инфляции более высокий.
Народные новости
По словам российского лидера, Правительство сделает все для того, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий.
РЕН ТВ

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Экономист РЭУ Ордов заявил об индексации пенсий в России на 10 процентов в 2022 году
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Новая индексация: экономист Ордов рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2022 году
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