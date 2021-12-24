Lenta.ruЭкономист РЭУ Ордов заявил об индексации пенсий в России на 10 процентов в 2022 годуОрдов раскрыл подробности об увеличении пенсий в 2022 году.Lenta.ruЭкономист, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Константин Ордов заявил об индексации пенсий в РФ на 10% в следующем году.Газета.RuВо время пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист российского издания отметил, что индексация пенсий в 2022 году должна составить 5,9%, хотя уровень инфляции более высокий.Народные новостиПо словам российского лидера, Правительство сделает все для того, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий.РЕН ТВЧитать далееСвернутьДни24Дни24Форпост Северо-ЗападНародные новостиDeita.ruФАНMagadanMedia.ruИА Красная ВеснаЦентральная Служба НовостейВятка-На-СетиМедиаПотокАБНiReactorRZN.infoUfacityNews.ruЭкономика сегодняГазета.RuЦарьградРЕН ТВUfaTime.ruПодробнее о событииЭкономист РЭУ Ордов заявил об индексации пенсий в России на 10 процентов в 2022 годуLenta.ru24 декабря в 15:27Новая индексация: экономист Ордов рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2022 годуНародные новости24 декабря в 06:08Самое цитируемоеЭкономист Ордов: пенсии россиян проиндексируют на уровне инфляцииЭкономика сегоднявчера в 01:32Экономист Ордов сообщил об индексации пенсий на 10% в России в 2022 годуФАНвчера в 00:45Экономист РЭУ Ордов заявил пенсионерам РФ об индексации пенсий на 10% в 2022 годуBanki Loansвчера в 02:44Экономист рассказал о росте пенсий в 2022 гРИАМО24 декабря в 11:54Экономист Ордов рассказал о новой индексации пенсий граждан РФ в 2022 годуИА SM-News24 декабря в 08:22Показать ещёОценить436Поделиться