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Экономист РУДН Карпенко посоветовала россиянам хранить деньги на срочном депозите

Лучше всего хранить деньги на срочном депозите в пределах страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке, считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.
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Как посоветовала эксперт, перед подписанием договора с банком необходимо ознакомиться со всеми условиями и узнать, принимает ли финансовое учреждение на себя ответственность за сохранность содержимого сейфа.
Deita.ru
Согласно российскому законодательству, банк может заключить с клиентом, как договор аренды банковской ячейки (ст.606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст.922 ГК РФ).
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При заключении договора аренды сейфовой ячейки банк не несёт ответственности за пропажу денег и ценностей, хранящихся в ячейке.
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