Лучше всего хранить деньги на срочном депозите в пределах страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке, считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.
Как посоветовала эксперт, перед подписанием договора с банком необходимо ознакомиться со всеми условиями и узнать, принимает ли финансовое учреждение на себя ответственность за сохранность содержимого сейфа.
Согласно российскому законодательству, банк может заключить с клиентом, как договор аренды банковской ячейки (ст.606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст.922 ГК РФ).
Как заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса.
По словам специалиста, число выявленных случаев COVID-19 снизится из-за уменьшения объемов ПЦР-тестирования В реальности после январских каникул, указал Крючков, может начаться подъем заболеваемости Иммунолог предсказывает новую вероятную вспышку коронавируса в России в конце декабря.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о праве Украины на компенсацию со стороны ФРГ за утраченные во время Второй мировой войны ценности, а также за архив Баха, бесплатно подаренный Берлину два десятилетия назад.