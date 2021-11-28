Экономист ссылается на российское законодательство, согласно которому банк может заключить с клиентом, как договор аренды банковской ячейки (ст. 606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст. 922 ГК РФ).
Так, договор аренды сейфовой ячейки не подразумевает ответственности банка в случае пропажи денег, хранящихся в ячейке, в то время как в договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2 Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B. 1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.