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Экономист Разуваев ожидает снижения стоимости евро по сравнению с долларом США

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «Лента.ру» заявил, что европейская валюта будет дешеветь по отношению к американской.
АБН
22 августа курс евро в ходе торгов снижался по отношению к доллару до отметки ниже 1 евро за доллар — на минимуме 0,999 евро.
Lenta.ru
«В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — уверен Разуваев.
Экономика сегодня
Ниже паритета к доллару впервые за много лет евро падал еще в середине июля, что было обусловлено, помимо прочего, и промедлением европейского Центробанка с ужесточением денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции.
Lenta.ru

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Экономист Разуваев ожидает снижения стоимости евро по сравнению с долларом США
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