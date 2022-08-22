Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «Лента.ру» заявил, что европейская валюта будет дешеветь по отношению к американской.
Ниже паритета к доллару впервые за много лет евро падал еще в середине июля, что было обусловлено, помимо прочего, и промедлением европейского Центробанка с ужесточением денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции.
«Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности», — заявил Макгрегор, подчеркнув, что «в ЦРУ знают, что Украина проиграет», так как Киев не сможет предпринять контрнаступления из-за того, что уже пожертвовал лучшими подразделениями.
Стриминг-сервис HBO Max на своём официальном YouTube-канале показал ролик с грядущими премьерами своих многосерийных проектов, в котором можно увидеть короткий тизер ожидаемого сериала «Одни из нас» (The Last of Us) — экранизации игры The Last of Us.
Эстония может продемонстрировать приверженность праву и суверенитету, сотрудничая с Россией по укрывшейся в этой стране Наталье Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, считает сенатор Александр Башкин.