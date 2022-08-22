Lenta.ruЭкономист Разуваев предрек через год евро по 0,83 за долларКурс евро вскоре заметно упадет, заявил в беседе с «Лентой.ру» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.ФАН22 августа курс евро в ходе торгов снижался по отношению к доллару до отметки ниже 1 евро за доллар — на минимуме 0,999 евро.Lenta.ruЕще один фактор ослабления европейской валюты — экономические проблемы на фоне энергокризиса при ограничении поставок газа из России.Lenta.ruКурс американской валюты на Московской бирже к 17:15 мск составил 59,2 рублей, за евро дают 59,3 рублей.Газета.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист Разуваев спрогнозировал падение евро до 0,83 единицы за долларФАН10:03Миру предрекли эпоху дорогого доллара и дешевого евроМосковский Комсомолец08:57Экономист Разуваев предрек через год евро по 0,83 за долларLenta.ru08:40Показать все источникиОценить32Поделиться