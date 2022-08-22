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Экономист Разуваев предрек через год евро по 0,83 за доллар

Курс евро вскоре заметно упадет, заявил в беседе с «Лентой.ру» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
ФАН
22 августа курс евро в ходе торгов снижался по отношению к доллару до отметки ниже 1 евро за доллар — на минимуме 0,999 евро.
Lenta.ru
Еще один фактор ослабления европейской валюты — экономические проблемы на фоне энергокризиса при ограничении поставок газа из России.
Lenta.ru
Курс американской валюты на Московской бирже к 17:15 мск составил 59,2 рублей, за евро дают 59,3 рублей.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Экономист Разуваев спрогнозировал падение евро до 0,83 единицы за доллар
ФАН10:03
Миру предрекли эпоху дорогого доллара и дешевого евро
Московский Комсомолец08:57
Экономист Разуваев предрек через год евро по 0,83 за доллар
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