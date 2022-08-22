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Экономист Разуваев предрек через год евро по 0,83 за доллар

22 августа курс евро в ходе торгов снижался по отношению к доллару до отметки ниже 1 евро за доллар — на минимуме 0,999 евро.
Lenta.ru
Экономист не исключает, что некоторые государства ЕС могут вернуться к своим национальным валютам.
ИА Московский регион
«В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — уверен Разуваев.
Экономика сегодня
Разуваев ожидает, что через год курс доллара может составить 0,82-0,84 евро, а курс евро снизится до 50 рублей.
Московский Комсомолец

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Экономист Разуваев предрек через год евро по 0,83 за доллар
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