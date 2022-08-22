Lenta.ruЭкономист Разуваев предрек через год евро по 0,83 за доллар22 августа курс евро в ходе торгов снижался по отношению к доллару до отметки ниже 1 евро за доллар — на минимуме 0,999 евро.Lenta.ruЭкономист не исключает, что некоторые государства ЕС могут вернуться к своим национальным валютам.ИА Московский регион«В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — уверен Разуваев.Экономика сегодняРазуваев ожидает, что через год курс доллара может составить 0,82-0,84 евро, а курс евро снизится до 50 рублей.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьiReactoriReactorЭкономика сегодняГазета.RuГЛАС.RUПодробнее о событииЭкономист Разуваев предрек резкое удорожание доллара к евроГазета.Ru10:20Экономист Разуваев предрек через год евро по 0,83 за долларLenta.ru08:40Самое цитируемоеЭкономист Разуваев ожидает снижения стоимости евро по сравнению с долларомЭкономика сегодня10:44Экономист Разуваев: скоро мы увидим евро ниже 50 рублейГЛАС.RU10:34Экономист Разуваев предрек эпоху дорогого доллара и дешевого евроNews.ru11:07Экономист Разуваев спрогнозировал падение евро до 0,83 единицы за долларФАН10:03Миру предрекли эпоху дорогого доллара и дешевого евроМосковский Комсомолец08:57Показать ещёОценить41Поделиться