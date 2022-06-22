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Экономист Роуз: Китай и Индия могут покупать больше российской нефти, чем известно США

КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.
РИА Новости
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду заявила, что США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР.
ПРАЙМ
Согласно агентству, Китай в свою очередь увеличил импорт нефти из России в мае на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.
ПРАЙМ
Reuters также сообщил, что объём закупок Индией угля из России с 27 мая по 15 июня увеличился примерно в шесть раз, а нефти — в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском

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