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Экономист Рожанковский заявил, что цены на бензин не снижаются из-за спроса за рубежом

Цены на бензин в России не снижаются из-за спроса за рубежом.
Lenta.ru
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) производят достаточное количество бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок, рассказал в интервью радио Sputnik экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.
Радио Sputnik
В Минфине уточнили, что запрет может коснуться экспорта объёмов, за которые бюджет выплачивает нефтяникам субсидии по демпферу.
Life.ru
В сложившейся ситуации цены на бензин расти не должны, прогнозирует эксперт.
Радио Sputnik

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Экономист Рожанковский объяснил, почему в России не дешевеет бензин
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Почему бензин не дешевеет? Мнение экономиста
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