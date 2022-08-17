Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) производят достаточное количество бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок, рассказал в интервью радио Sputnik экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.
Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.