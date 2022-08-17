Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.