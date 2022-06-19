РИА НовостиЭкономист Ругер заявил, что санкции США против России оказались «выстрелом себе в ногу»Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались "выстрелом себе же в ногу", заявил в эфире Fox News президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.РИА НовостиРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.РИА НовостиОграничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.РИА НовостиСанкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИзвестияГазета.RuLife.ruПолитика СегодняПодробнее о событииFox News: экономист Ругер назвал санкции США против России «выстрелом себе же в ногу»Российская газета22:30Экономист Ругер заявил, что санкции США против России оказались «выстрелом себе в ногу»РИА Новости20:16Экономист Ругер заявил, что санкции против России оказались для США «выстрелом себе в ногу»Газета.Ru21:44Экономист Ругер назвал санкции США против России «выстрелом себе в ногу»РЕН ТВ21:34Решение Байдена из-за РФ «выстрелило в ногу» СШАURA.Ru21:16Американский ученый Ругер признал провал санкций против РоссииОбщественная служба новостей20:43Fox News: экономист Ругер назвал санкции США против России «выстрелом себе же в ногу»Lenta.ru21:55Показать ещёОценить147Поделиться