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Экономист Ругер заявил, что санкции США против России оказались «выстрелом себе в ногу»

Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались "выстрелом себе же в ногу", заявил в эфире Fox News президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.
РИА Новости
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
РИА Новости
Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
РИА Новости
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
ИА Красная Весна

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Fox News: экономист Ругер назвал санкции США против России «выстрелом себе же в ногу»
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