РИА НовостиЭкономист Рюруп: мировой раскол нанесет мощный удар по немецкому бизнесуМир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для Handelsblatt.РИА НовостиОднако в случае нарушения цепочек поставок, затраты возрастут, а компании понесут большие потери.РИА НовостиИменно поэтому немецкие товары высоко ценятся в странах, находящихся в непростых или даже враждебных взаимоотношениях: в Индии и Пакистане, в Израиле и арабских государствах, Китае и США, объяснил Рюруп.ПРАЙМС экономической точки зрения нарушение поставок природного газа из России делает невозможным производство с выгодной ФРГ добавочной стоимостью.Южный ФедеральныйЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНемецкий экономист: мировой раскол нанесет мощный удар бизнесу в ГерманииЮжный Федеральный17:39Экономист Рюруп: мировой раскол нанесет мощный удар по немецкому бизнесуГазета.Ruвчера в 16:47Экономист Рюруп: мировой раскол нанесет мощный удар по немецкому бизнесуРИА Новостивчера в 16:15Мировой раскол нанесет мощный удар по немецкой экономике — экспертИА Красная Веснавчера в 16:49Показать ещёОценить52Поделиться