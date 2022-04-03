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Экономист Рюруп: мировой раскол нанесет мощный удар по немецкому бизнесу

Мир стоит перед расколом на два противоборствующих блока, что грозит тяжелыми потерями для немецкой экономики, написал профессор Берт Рюруп в статье для Handelsblatt.
РИА Новости
Однако в случае нарушения цепочек поставок, затраты возрастут, а компании понесут большие потери.
РИА Новости
Именно поэтому немецкие товары высоко ценятся в странах, находящихся в непростых или даже враждебных взаимоотношениях: в Индии и Пакистане, в Израиле и арабских государствах, Китае и США, объяснил Рюруп.
ПРАЙМ
С экономической точки зрения нарушение поставок природного газа из России делает невозможным производство с выгодной ФРГ добавочной стоимостью.
Южный Федеральный

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Немецкий экономист: мировой раскол нанесет мощный удар бизнесу в Германии
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Экономист Рюруп: мировой раскол нанесет мощный удар по немецкому бизнесу
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Экономист Рюруп: мировой раскол нанесет мощный удар по немецкому бизнесу
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Мировой раскол нанесет мощный удар по немецкой экономике — эксперт
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