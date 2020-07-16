Экономика
Экономика сегодняЭкономист Шабанов опроверг убытки от депозитов в российских банках
Доходность от банковских вкладов в случае снижения ключевой ставки с учетом инфляции может оказаться нулевой, однако даже в таких условиях депозиты не станут убыточными, объяснил независимый экономист Антон Шабанов. По его словам, целью банковских вкладов является сохранение средств, а не заработок.
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Опасный мисселинг. Воронежцам рассказали, как не потерять банковские вклады
Вести Воронеж16 июля в 03:13
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Моссовет 15:32
Общество
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве умерли 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 15:01
Футбол
Экс-арбитр назвал ошибкой неназначенный пенальти в ворота «Зенита»
Бывший судья Игорь Федотов высказался о неназначении пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России против московского "Спартака".
Газета.Ru 13:10
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Авто
Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition
Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru 03:09
Политика
В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
Здоровье
Три чашки кофе в день назвал нормой потребления доктор Мясников
По словам Мясникова, именно кофе является одним из тех продуктов, снижающих риск развития онкологических заболеваний.
Live24 03:13
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК 03:10
Политика
Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко
Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус 13:49
Футбол
Сульшер — об ошибке Де Хеа: «Он знает, что должен был отбивать удар Маунта в 100 случаях из 100»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал игру вратаря Давида Де Хеа в полуфинальном матче Кубка Англии против «Челси» (1:2). Испанский голкипер допустил очередные, ставшие уже привычными в последнее время, ошибки.
Sport24.ru 16:47
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском 15:32
Шоу-бизнес
53-летний Нагиев без футболки показал свою подтянутую фигуру
На снимке Нагиев позирует без футболки, демонстрируя свой плоский живот с кубиками пресса и сильные руки.
Слово и Дело 10:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Спорт
Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell
Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews 09:44
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Игры
В PlayStation 4 был найден эмулятор PS1
Датамайнер Лэнс МакДональд обнаружил в PlayStation 4 полноценный эмулятор PS1. О своей находке он сообщил в твиттере.
CyberSport.ru 12:00
Футбол
Медведев пожелал «Спартаку» концентрироваться на игре, а не судействе
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев после матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (2:1) ответил на жалобы владельца команды соперника Леонида Федуна о судействе.
RT на русском 15:52
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20
Технологии
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Ошибка возникает в версии 2004 / May 2020 Update – на некоторых ПК выскакивает предупреждение о проблемах с подключением к Сети.
Evo-rus.com 09:04
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Футбол
«Истанбул Башакшехир» впервые стал чемпионом Турции по футболу
"Истанбул Башакшехир" за тур до конца первенства стал чемпионом Турции по футболу.
ТАСС Спорт 16:46
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
В интервью Fox News в ходе обсуждения возможного переименования баз господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко
Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 16:41
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Армия и оружие
Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии
Комсомольская правда вчера в 12:10