Доходность от банковских вкладов в случае снижения ключевой ставки с учетом инфляции может оказаться нулевой, однако даже в таких условиях депозиты не станут убыточными, объяснил независимый экономист Антон Шабанов. По его словам, целью банковских вкладов является сохранение средств, а не заработок.

Экономист Шабанов опроверг убытки от депозитов в российских банках

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