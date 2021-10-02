Директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов рассказал радио Sputnik о том, во что в настоящее время не стоит вкладывать деньги на фоне роста биржевых цен на нефть и укрепления курса рубля.
Рост курса рубля наводит некоторых россиян на мысли о вложении денег в иностранную валюту, пока ее можно купить относительно дешево. Почему лучше так не делать, рассказал в интервью радио Sputnik директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.
Журналист американской телекомпании CNN Мэтью Чанс в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ставил перед собой задачу не дать зрителям ответы на вопросы, а исключительно провести самопиар.