Рост курса рубля наводит некоторых россиян на мысли о вложении денег в иностранную валюту, пока ее можно купить относительно дешево. Почему лучше так не делать, рассказал в интервью радио Sputnik директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

Радио Sputnik вчера в 19:00