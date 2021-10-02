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Экономист Шибанов рассказал о преимуществах инвестирования в рублях

Директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов рассказал радио Sputnik о том, во что в настоящее время не стоит вкладывать деньги на фоне роста биржевых цен на нефть и укрепления курса рубля.
Lenta.ru
Рублевые вклады и инвестиции в российской национальной валюте сейчас выгоднее, чем в долларах или евро, уверен он.
РИА Новости
«Если вы думаете о том, как лучше сохранить средства, то вы должны учесть, что обычно рублевые депозитные вклады имеют более высокие проценты», — отметил Шибанов.
Московский Комсомолец
По мнению Шибанова, покупка той или иной валюты оправдана в двух случаях.
РИА Новости

С чего всё началось

Нефть дорожает, рубль растет. Стоит ли покупать валюту?
Рост курса рубля наводит некоторых россиян на мысли о вложении денег в иностранную валюту, пока ее можно купить относительно дешево. Почему лучше так не делать, рассказал в интервью радио Sputnik директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.
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