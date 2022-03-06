"У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину — около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах", — пояснил экономист.
Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, заявила, что с 7 марта на фоне спецоперации РФ в отношении Украины закроет магазины и приостановит деятельность в России и Белоруссии.
«Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учётом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновника, если сумма превышает его доход за три года.