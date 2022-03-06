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Экономист Штельтер: ФРГ ждет «плохой» и «очень плохой» конец при отказе от газа из России

В случае отказа от российских энергоносителей Запад в целом и Германию в частности ждут два негативных варианта развития событий, заявил немецкий экономист Даниэль Штельтер в интервью журналу Focus
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РИА Новости
В ходе разговора с изданием Focus экспертом заявлено, что западными странами введены очень жёсткие меры в отношении России.
Ореанда-Новости
"Теперь есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой", — заявил Штельтер.
РИА Новости
"У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину — около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах", — пояснил экономист.
РИА Новости

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