“Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля”, - указал он.
Фактически переводной рубль был обеспечен не золотом, а паритетом покупательной способности — сравнением цен на одни и те же товары и услуги в переводных рублях и национальных валютах, на существование которых переводный рубль не посягал.
В рыночной экономике под влиянием трансграничного движения товаров, услуг, капиталов и населения курсы национальных валют волатильны, поэтому наднациональная валюта не может долго оставаться стабильной.
Как стало известно из публикации портала "Народные новости", российский продюсер Владимир Гинсбург объяснил, почему известная певица Ани Лорак больше не проведёт ни одного выступления на территории Российской Федерации.
Источник изображения: Deep Silver Напомним, новая Saints Row представляет собой перезапуск серии и повествует о четырёх юных друзьях — Нине, Кевине, Элае и Боссе (персонаже пользователя), — которые решают организовать криминальную империю.
Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций и напомнило изданию, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.