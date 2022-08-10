Будьте в Плюсе

Экономист Шульгин допустил, что доллар заменит международная резервная валюта стран БРИКС

“Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля”, - указал он.
РИА Новости
Фактически переводной рубль был обеспечен не золотом, а паритетом покупательной способности — сравнением цен на одни и те же товары и услуги в переводных рублях и национальных валютах, на существование которых переводный рубль не посягал.
ПРАЙМ
В рыночной экономике под влиянием трансграничного движения товаров, услуг, капиталов и населения курсы национальных валют волатильны, поэтому наднациональная валюта не может долго оставаться стабильной.
ПРАЙМ
Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки.
РИА Новости

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Экономист Шульгин допустил, что доллар заменит международная резервная валюта стран БРИКС
РИА Новости18:16
Экономист Шульгин: валюта стран БРИКС может стать заменой доллара по принципу ЭКЮ
ПРАЙМ18:01
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