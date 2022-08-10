“Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля”, - указал он.
Фактически переводной рубль был обеспечен не золотом, а паритетом покупательной способности — сравнением цен на одни и те же товары и услуги в переводных рублях и национальных валютах, на существование которых переводный рубль не посягал.
В рыночной экономике под влиянием трансграничного движения товаров, услуг, капиталов и населения курсы национальных валют волатильны, поэтому наднациональная валюта не может долго оставаться стабильной.
Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций, напомнив, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.
Белоусов напомнил, что предпринятые Россией в конце 2021 года попытки снизить напряженность между США и РФ, сделать обстановку в Европе и в мире более стабильной и предсказуемой не встретили со стороны Штатов и их союзников по НАТО ни поддержки, ни понимания.