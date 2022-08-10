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Экономист Шульгин допустил, что доллар заменит международная резервная валюта стран БРИКС

Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки.
РИА Новости
“Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля”, - указал он.
РИА Новости
Фактически переводной рубль был обеспечен не золотом, а паритетом покупательной способности — сравнением цен на одни и те же товары и услуги в переводных рублях и национальных валютах, на существование которых переводный рубль не посягал.
ПРАЙМ
В рыночной экономике под влиянием трансграничного движения товаров, услуг, капиталов и населения курсы национальных валют волатильны, поэтому наднациональная валюта не может долго оставаться стабильной.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Шульгин рассказал о перспективах разработки валюты стран БРИКС
RT на русском20:11
Экономист Шульгин заявил, что доллар заменит международная резервная валюта стран БРИКС
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Экономист Шульгин допустил, что доллар заменит международная резервная валюта стран БРИКС
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Экономист Шульгин допустил, что резервная валюта стран БРИКС может заменить доллар
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