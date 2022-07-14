ФАНЭкономист Шульгин поделился советами по самостоятельному прогнозированию курса рубляВ открытой экономике (до марта 2022 года) валютный курс определялся счетом текущих операций и финансовым счетом, а бюджетное правило сглаживало колебания, связанные с сырьевыми ценами.ПРАЙМФинансовые власти своими вербальными интервенциями настойчиво рекомендуют уходить от доллара и евро в пользу дружественных валют.ПРАЙМОтсюда вытекает, что анализ объемов торгов на Мосбирже в валютах дружественных и недружественных стран будет также очень полезным для оценки перспектив российской валюты.ПРАЙМУровень ставок Банка России влияет на курс в долгосрочной перспективе, но тоже важен при формировании прогноза.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНYakutsk.ruПодробнее о событииАналитик Шульгин рассказал, что надо прогнозировать курс рубля с учетом торгового балансаLenta.ru19:52Аналитик Шульгин посоветовал прогнозировать курс рубля с учетом торгового баланса и новостного фонаПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик объяснил, как прогнозировать курс доллараURA.Ru19:03Экономист Шульгин поделился советами по самостоятельному прогнозированию курса рубляФАН18:51Эксперт Шульгин объяснил, как спрогнозировать курс рубляРЕН ТВ18:45Эксперт Шульгин: спрогнозировать курс рубля в будущем можно через торговый балансРИА Новости18:15Аналитик Шульгин перечислил влияющие на курс рубля факторыRT на русском19:10Показать ещёОценить9Поделиться