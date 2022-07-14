Будьте в Плюсе

Экономист Шульгин поделился советами по самостоятельному прогнозированию курса рубля

В открытой экономике (до марта 2022 года) валютный курс определялся счетом текущих операций и финансовым счетом, а бюджетное правило сглаживало колебания, связанные с сырьевыми ценами.
ПРАЙМ
Финансовые власти своими вербальными интервенциями настойчиво рекомендуют уходить от доллара и евро в пользу дружественных валют.
ПРАЙМ
Отсюда вытекает, что анализ объемов торгов на Мосбирже в валютах дружественных и недружественных стран будет также очень полезным для оценки перспектив российской валюты.
ПРАЙМ
Уровень ставок Банка России влияет на курс в долгосрочной перспективе, но тоже важен при формировании прогноза.
РИА Новости

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