Lenta.ruЭкономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из РоссииЭкономист и эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести план предельной цены на нефть из России.Lenta.ru"Осознают ли люди, насколько дорогостоящая реализация "теоретического" ценового лимита на российскую нефть?" — написал Альхаджи.Газета.Ru2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.RT на русскомКак уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuВ ТатарстанеИА Красная ВеснаЭкономика сегодняНародные новостиФАНТК ЗвездаПолитическая ЭкспертизаLife.ruПодробнее о событииЭксперт Альхаджи: Запад дорого заплатит за потолок цен на российскую нефтьИзвестия13:32Экономист из США Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит цен на нефть из РоссииNews.ru13:17Американского экономиста Альхаджи возмутило решение G7 о потолке цен на российскую нефтьРИА Новости11:30Эксперт из США Альхаджи предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть РФГазета.Ru12:39Экономист Альхаджи: европейцы будут расплачиваться за решение о потолке цен на нефтьURA.Ru12:19Экономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из РоссииИА SM-News11:57Экономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из РоссииLenta.ru12:54Показать ещёОценить447Поделиться