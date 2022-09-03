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Экономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из России

Экономист и эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести план предельной цены на нефть из России.
Lenta.ru
"Осознают ли люди, насколько дорогостоящая реализация "теоретического" ценового лимита на российскую нефть?" — написал Альхаджи.
Газета.Ru
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.
RT на русском
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперт Альхаджи: Запад дорого заплатит за потолок цен на российскую нефть
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