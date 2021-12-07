Из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза, и ждать быстрого ее возврата к 4%, а также снижения цен в магазинах не стоит, рассказала в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.

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